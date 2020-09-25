Amerikalı Siyahi Taylor, Kentucky Eyaleti'nde, polisin evine düzenlediği baskınında vurularak hayatını kaybetti.

Ayardır devam eden davada karar açıklandı.

Taylor'u öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson jüri tarafından 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulundu.

Taylor ailesinin avukatı,, "Hankison'un, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet ettiği için" ceza aldığını açıkladı.

Brett Hankinson'ın beraberindeki 2 polis ise suçlu bulunmadı.

Söz konusu polislerin, önce kendilerine ateş açıldığı için, güç kullanmaları haklı bulundu.

Mahkeme kararına tepki

Siyahi bir grup mahkeme kararına tepki gösterdi. Bir restoranı basan grup sandalye ve masaları dağıttı. Kararın adil olmadığını savundu.

Louisville Belediye Başkanı yeni protestolara karşı 72 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Irkçılık karşıtları protesto çağrısı yaparken, polis de alarma geçti.

Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti

Louisville Belediye Başkanı, geçen hafta Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar tazminat ödeyeceklerini açıkladı.