Rio de Janeiro kenti yetkilileri, Brezilya'nın pandemiye karşı savunmasızlığı nedeniyle gösterinin şubat ayında yapılmayacağını açıkladı.

Festivale katılacak olan samba okulları, aşı olmadan hazırlanmalarının ve festivale katılmalarının olası olmadığını açıklamıştı.

Samba okulları birliğinin başkanı olan Jorge Castanheira, güvenli olduğu zaman düzenlemek gibi şehir için en iyi çözümü bulmaya çalıştıklarını, ancak bir tarih belirleyemediklerini söyledi.

Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 139 bin 808’e, vaka sayısı da 4 milyon 657 bin 702’ye yükseldi.