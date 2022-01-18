555,55 kıratlık dünyanın en büyük kesim siyah elması Enigma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Sotheby's müzayede evinde sergileniyor.

Guinness Dünya Rekorlar kitabına kayıtlı olan Enigma açık artırmayla satılacak.

Enigma'nın 5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

[Fotoğraf: AFP]

"Göktaşı ya da asteroid çarpması sonucu oluştu"

Elmasın 2 milyar 600 milyon yıl önce dünyaya bir göktaşı veya asteroid çarpması sonucu oluştuğuna inanılıyor.

Enigma, Dubai'den sonra Los Angeles ve Londra'da sergilenecek.

Satışta kripto para kabul edilecek

Ardından 3 Şubat'ta 7 günlük çevirimiçi bir müzayedede satılacak.

Elmasın satışında kripto para kabul edilecek.