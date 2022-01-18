Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Siyah elmas' açık artırmada: Satışında kripto para kabul edilecek
[Fotoğraf: AFP]
Dünyanın en değerli mücevherlerinden biri olan siyah elmas, Dubai'de sergileniyor. "Enigma" adlı elmasın 5 milyon dolara alıcı bulması beklenirken, satışta kripto para kabul edilecek.
555,55 kıratlık dünyanın en büyük kesim siyah elması Enigma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Sotheby's müzayede evinde sergileniyor.
Guinness Dünya Rekorlar kitabına kayıtlı olan Enigma açık artırmayla satılacak.
Enigma'nın 5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
[Fotoğraf: AFP]
"Göktaşı ya da asteroid çarpması sonucu oluştu"
Elmasın 2 milyar 600 milyon yıl önce dünyaya bir göktaşı veya asteroid çarpması sonucu oluştuğuna inanılıyor.
Enigma, Dubai'den sonra Los Angeles ve Londra'da sergilenecek.
Satışta kripto para kabul edilecek
Ardından 3 Şubat'ta 7 günlük çevirimiçi bir müzayedede satılacak.
Elmasın satışında kripto para kabul edilecek.
Etiketler: BAE Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Kripto Para
Son Haberler
- 11:11
- 11:12
- 11:10
- 11:09
- 11:02
Sıradaki Haber
Hindistan'da heyelan: 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz