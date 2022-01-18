BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki BM siyasi misyonunun, hükümet ve diğer gruplar tarafından işletilen tesislerde keyfi gözaltı, işkence, cinsel şiddet ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini belgelemeye devam ettiğini vurguladı.

Libya makamları tarafından sağlanan resmi istatistiklerde yer almayan binlerce tutuklunun olduğunu belirten Guterres, Libya genelinde 27 hapishane ve gözaltı merkezinde resmi olarak 12 binden fazla kişinin tutulduğunu duyurdu.

Bunların binlercesinin de yasa dışı ve genellikle "insanlık dışı koşullarda silahlı gruplar tarafından kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğuna işaret etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, "Libya'da göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların insan haklarının devam eden ihlallerinden büyük endişe duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Guterres ayrıca, kadın ve erkek göçmenler ve mültecilerin, silahlı gruplar ve uluslararası insan tacirlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Müdürlüğü yetkilileri tarafından artan tecavüz, cinsel taciz ve insan ticareti riskleriyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Göçmen ve mülteciler keyfi gözaltılara maruz kalıyor

Libya, son yıllarda Afrika ve Orta Doğu'da savaştan ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler için baskın geçiş noktası haline geldi.

Guterres, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken kurtarılan veya engellenen ve Libya Sahil Güvenlik tarafından Libya'ya geri gönderilenler de dahil olmak üzere göçmen ve mültecilerin geniş çaplı keyfi gözaltılara maruz kaldığını ifade etti.