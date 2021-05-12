Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivil Yahudi işgalciler Filistinlilere saldırıyor
İsrail, günlerdir Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in farklı şehirlerinde de sivil Yahudi işgalciler, Filistinlileri hedef alıyor.
İsrail terörü, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Günlerdir Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail güçleri bu kez de Filistinli gençleri hedef aldı.
İsrail polisi, Şam Kapısı'nda da gençlere saldırdı, tazyikli pis su sıktı.
İsrail'in farklı şehirlerinde de sivil Yahudi işgalciler Filistinlileri hedef alıyor. Araçlarıyla yoldan geçen Filistinlilere taş ve sopayla saldırdılar.
Etiketler: İsrail
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