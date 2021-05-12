İsrail terörü, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Günlerdir Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail güçleri bu kez de Filistinli gençleri hedef aldı.

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda da gençlere saldırdı, tazyikli pis su sıktı.

İsrail'in farklı şehirlerinde de sivil Yahudi işgalciler Filistinlileri hedef alıyor. Araçlarıyla yoldan geçen Filistinlilere taş ve sopayla saldırdılar.