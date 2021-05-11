Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hollanda'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde başlayan gevşeme planında ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilecek.
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, rakamların salgında üçüncü dalganın aşıldığının göstermesi durumunda bazı tedbirlerin 19 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.
Rutte, salgının olumsuz seyretmesi durumunda hükümetin gevşeme planını durdurabileceği uyarısında bulundu.
Hastanelere yatırılan ağır hasta sayısının günlük 250 civarında olduğunu kaydeden Rutte, bu rakamın yüzde 20 düşürülmesinin beklendiğini ifade etti.
Bakan Jonge ise yaz tatilinin başında Hollandalıların üçte ikisinin aşılanmasını planladıklarını söyledi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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