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Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinin ikinci günü gergin başladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova ziyaretinin ikinci günü, Kosova hükümetinin "güvenlik sorunu" nedeniyle bazı ziyaretleri iptal etmesiyle gergin başladı.

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Sırp lider Vucicin Kosova ziyaretinin ikinci günü gergin başladı

Yaklaşık 200 Kosovalı eski asker, Kosova'da Sırpların yoğun yaşadığı Banja Köyü'nün yollarını Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ziyaretinden önce kapattı.

Yerel medyadaki haberlere göre, kamyon ve sopalarla yolu kapatan grup, Vucic'in girişini engellemek istedi. Gruptakiler, "Vucic geçemez", "Önce işlediğin suçlar için özür dile" ve "Masum insanlara soykırım yapanlar geçemez" yazılı dövizler açtı.

Yaşananlar üzerine Kosova hükümeti, Vucic'in Banja ziyaretinin "güvenlik sorunu" nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vucic'in Banja Köyü ziyareti için verilen iznin geri çekildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Bu bağlamda, izin kararını geri çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Sırbistan medyası ise, Cumhurbaşkanı Vucic'in Kosova hükümetinin kararına rağmen yola çıktığını ve ziyaretini gerçekleştireceğini iddia etti.

Vucic'in bugünkü ziyareti kapsamında, Kuzey Mitrovica'da "tarihi" nitelikte bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan, Kosova, Aleksandar Vucic
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