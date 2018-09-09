Kerküklüler tüm zorluklara rağmen evlerine dönüyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki son kaleleri arasında yer alan Kerkük'ün Havice ilçesine bağlı Reşad kasabasının yaklaşık 1 yıl önce Irak ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından, Haziran 2014'ten bu yana iç göçmen kamplarında yaşayan bölge sakinleri evlerine dönüyor.

Kamplardan evlerine dönen iç göçmenlere eşlik eden Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, örgütün elindeki bölgelerin kontrol altına alınmasından, patlayıcı ve zarar verici tehlikeli unsurlardan temizlenmesinden sonra dönüşlerin hız kazandığını ifade etti.

İç göçmenlerin terk ettikleri yerlere dönebilmesi için teşvik edici adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Hummadi, bunun için de ilçenin imarı ve kalkınması gibi projelere destek vereceklerini dile getirdi.

Göçmenlerin dönüşü sırasındaki güvenliğini denetleyen Irak Federal Polis Gücü 5. Bölük Komutanı Albay Muhammed Said de, Reşad kasabasında hayatın normale dönmesinin "terör gruplarına karşı en büyük başarı" olacağını vurguladı.

"Bölgenin güvenliğinin sağlanması öncelikli talebimiz"

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Said, terör saldırılarından dolayı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalarak, iç göçmen statüsüne düşenlerin dönüşleri sırasında sıkıntı çekmemesi için güvenliği en iyi şekilde temin ettiklerini aktardı.

Kasabayı, Haziran 2014'te terk edip 4 yıl sonra geri geldiklerini ve bunun heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gabi Murad, "Bölgenin güvenliğinin sağlanması öncelikli talebimiz. Kasabada elektrik, su ve diğer hizmetler en kısa sürede sunulmalı. Evlerimizin yeniden imarı için de devletin bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz" dedi.

Bir diğer kasaba sakini Sabiha Amir de, "Yıllar sonra evimize ve kasabamıza geri dönmek bize rüya gibi geliyor. DEAŞ'ın tahrip ettiği evlerimizin imarı için hükümetimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Irak ordusu ve destekçisi Haşdi Şabi güçleri, Ekim 2017'de DEAŞ'tan Kerkük'ün güneyinde yer alan Havice ilçesi ve ona bağlı Zap, Reşad, Abbasi ve Riyad kasabalarını geri almıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına da son verildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA