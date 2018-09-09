Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Hokkaido yerel yönetiminden yapılan açıklamada, ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 37 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Can kayıplarının 33'ü, toprak kaymalarının ormanlık tepelerin eteğindeki yerleşimlere zarar verdiği Atsuma Kasabası çevresinde meydana geldi.

Kurtarma ekipleri toprak altında kaldığı sanılan kayıp kişileri kepçe ve küreklerle aramayı sürdürüyor.

Elektrikler kesilmiş, havaalanları ve otoyollar kapanmıştı

Perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem Hakkaido Adası'nda hayatı felç etmişti. 5,4 milyon kişinin yaşadığı bölgede elektrik ve ulaşım hizmetleri kesilmiş, bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

Motor üretiminin büyük bölümünü buradaki fabrikalarında yapan otomotiv devi Toyota, afet durumu nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurmuştu.

Konut ve iş yerlerine ancak dün itibarıyla yeniden elektrik verilmeye başlanmış, kapatılan uluslararası havaalanı yeniden hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA