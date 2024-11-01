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Dünya
AA 01.11.2024 21:10

Sırbistan'da tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü: 13 ölü

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü. 13 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü: 13 ölü
[Fotograf: AA]

Öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 13 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Dacic de enkazdan 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiğini, enkazda başka kimsenin olmadığını düşündüklerini, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Ulusal yas ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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