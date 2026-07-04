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Dünya
TRT Haber 04.07.2026 10:09

Şehit Türk diplomata Atina’da anma töreni

Bundan tam 32 yıl önce, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, hain bir terör saldırısı sonucu şehit düştü. 17 Kasım isimli Yunan terör örgütü tarafından düzenlenen menfur saldırının 32’nci yılında, şehit diplomatımız, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir törenle anıldı.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Muhabir
Şehit Türk diplomata Atina’da anma töreni

Türk diplomat Ömer Haluk Sipahioğlu’nun Yunanistan’ın başkenti Atina’da şehit edilmesinin üzerinden 32 yıl geçti.

Sipahioğlu, 4 Temmuz 1994 günü sabah saat 8.50’de, Atina’nın Palio Faliron semtindeki evinden çıktı. Park halindeki aracına bindi.

Tam o sırada kimliği belirsiz biri arabaya yaklaşarak yakın mesafeden Sipahioğlu’na yedi el ateş etti. Hastaneye kaldırılan diplomatımız ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

Saldırıyı 1975-2002 yılları arasında Yunanistan’ı kana bulayan 17 Kasım terör örgütü üstlendi.

Suikastın, tetikçi, sürücü ve gözcüden oluşan üç kişilik bir tim tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Ancak soruşturma sonuçsuz kaldı.

Şehit Türk diplomata Atina’da anma töreni

“Şehitlerimiz unutmadık, unutturmayacağız”

Şehit Türk diplomatı anmak için, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nde bir tören düzenlendi.

Törene Yunan terör örgütünün suikastları sonucu diplomatlarını kurban veren İngiltere’nin Atina’daki diplomatik temsilcileri ile, Yunan Dışişleri ve emniyetinden temsilciler de katıldı.

Anma töreninde TRT HABER’e konuşan Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, 17 Kasım terör örgütünün liderinin geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığını hatırlattı.

Türkiye’nin buna karşı çıkması sonucu terör örgütü liderinin yeniden ait olduğu yere, cezaevine döndüğünü belirtti.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin her zaman, her yerde, uluslararası işbirliğiyle birlikte devam ettiğini söyleyen Büyükelçi Erciyes, “Şehitlerimizi unutmadık ve hiçbir zaman da unutturmayacağız” ifadesini kullandı.

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