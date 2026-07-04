Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2026 09:18

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde veda töreni yapıldı.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

Yerel saatle sabah 06.00’da başlayan törene on binlerce İranlı katıldı.

Tören alanına yerleştirilen Hamaney’in tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılan halk hüzün dolu anlar yaşadı. Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ve ağıtlar okuyarak, ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törene bazı İranlılar yerel kıyafetleri ile katıldı.

​​​​​​​Veda töreninin akşam 20.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Venezuela'dan Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor
10:14
Şehit Türk diplomata Atina’da anma töreni
10:07
Türkiye, tarımsal hasılada geçen yıl 83 milyar doları aşarak rekor kırdı
09:44
Memur ve emekli zamları netleşti: İşte yeni rakamlar ve ödeme takvimi
09:37
Kocaeli merkezli dev bahis operasyonunda 101 şüpheli tutuklandı
09:30
Ayçiçeği tohumu ve yağında ithalat kotası
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ