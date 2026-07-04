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Dünya
AA 04.07.2026 02:41

Gana'da meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi

Gana'da devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Gana'da meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra 6 vilayette sellerin meydana geldiğini belirtti.

Yartey, seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e çıktığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sellerden 10 binden fazla hanenin etkilendiğini aktaran Yartey, ülkede 89 bin 736 kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Gana'da 28 Haziran'dan bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda kişi kaybolmuştu.

Hükümet, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

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