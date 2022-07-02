Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan'da göçmenler arasında silahlı çatışma
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.
Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı.
Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.
Etiketler: Macaristan Sırbistan
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