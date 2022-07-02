Raylara şemsiye düştü, metroda yangın çıktı
Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir metroda çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi. İstasyonda bulunan bir yolcuya ait şemsiyenin raylara düşmesinin kısa devre yapması yangına neden olduğu belirtildi.
Meksika'nın başkenti Mexico City Metrosunun Velodromo istasyonunda metro bir anda alev aldı.
Yangın nedeniyle meydana gelen duman büyük paniğe neden olurken, yolcular kaçmaya başladı.
Metro istasyonu, yetkililer tarafından tahliye edildi.
Raylara düşen şemsiye nedeniyle yangın çıktı
Mexico City Metrosu yönetimi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, yangının kısa devre nedeniyle çıktığı bilgisi verildi.
Olayın istasyonda bulunan bir yolcuya ait şemsiyenin raylara düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
5 metro istasyonunda elektrikleri kesildi, ulaşımda 30 dakika aksama meydana geldi
Metro yönetimi, yolculardan raylara düşürülen eşyalar konusunda daha dikkatli davranmalarını istedi.
Yangın sebebiyle 5 metro istasyonunda elektriklerin kesildiği bildirilirken, metro ulaşımında yaklaşık 30 dakika aksama yaşandığı ifade edildi.