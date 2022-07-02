Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mısır'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan kadın, ambulansta hayatını kaybetti.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada'da korku dolu anlar yaşandı.
Avusturyalı bir kadın, Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpek balığının saldırısına uğradı.
Olay yerine ambulans çağrılırken, uzun süre hayvandan kurtulmaya çalışan kadın kolundan ve bacağından yaralandı.
Bir süre sonra kıyıya dönmeyi başaran kadın ambulansa alındı. Ancak kadının kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler: Mısır
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