Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamada, Romanya'da 2011 yılından bu yana kamu görevlilerine, yabancı diplomatlara ve askeri personele Türkçe kursları verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkçe öğretimi projesi kapsamında bugüne kadar 7 dönemde yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verildiği kaydedildi.

Türkçe kurslarına ilginin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, Enstitüsü’nün yürüttüğü projelerle her alanda Türk-Rumen dostluğunun geliştiği ifade edildi.