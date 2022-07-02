Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
YEE Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi
[Fotoğraf: AA]
Romanya’da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi.
Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamada, Romanya'da 2011 yılından bu yana kamu görevlilerine, yabancı diplomatlara ve askeri personele Türkçe kursları verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Türkçe öğretimi projesi kapsamında bugüne kadar 7 dönemde yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verildiği kaydedildi.
Türkçe kurslarına ilginin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, Enstitüsü’nün yürüttüğü projelerle her alanda Türk-Rumen dostluğunun geliştiği ifade edildi.
Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü Romanya
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