ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırında Meksikalı askerlerin Amerikan güçlerine silah çekmesinin ardından, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mesajında, Meksika güvenlik güçlerinin sınırda devriye görevi yapan 2 ABD askerine silah çekmesine değinen Trump, "Meksikalı askerler muhtemelen sınırdaki uyuşturucu kaçakçılarını şaşırtmak için askerlerimize silah çekti. Bu bir daha olmasa iyi olur" diyerek tepki gösterdi.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019

Trump ayrıca, Meksika'nın göçmenleri tutuklama ve geri gönderme konusunda üzerine düşeni yeterince yapmadığını belirtti.

Trump, geçtiğimiz ay Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde, Honduras, Guatemala ve El Salvador, yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

10 Nisan'daki açıklamasında da, ABD-Meksika sınırına daha fazla asker gönderebileceğini söylemişti.

Pentagon 3 bin 500 asker göndereceğini açıklamıştı

Pentagon şubat ayının başında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırında 3 bin 500 asker daha konuşlandıracağını belirtmişti.

Pentagon, geçen kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru giden göçmen akınına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı.

Bakanlık, bölgede konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ocak ayının sonunda, askerlerin görev sürelerinin İç Güvenlik Bakanlığının talebi üzerine eylüle kadar uzatıldığını duyurmuş, askerlerin bir kısmı geri çekilmişti.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları, geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber