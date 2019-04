ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırında Meksikalı askerlerin Amerikan güçlerine silah çekmesinin ardından, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mesajında, Meksika güvenlik güçlerinin sınırda devriye görevi yapan 2 ABD askerine silah çekmesine değinen Trump, "Meksikalı askerler muhtemelen sınırdaki uyuşturucu kaçakçılarını şaşırtmak için askerlerimize silah çekti. Bu bir daha olmasa iyi olur" diyerek tepki gösterdi.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!