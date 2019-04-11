ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin göçmen yakalama sayısındaki tarihi artışı ele alma girişimlerine ek olarak, ABD-Meksika sınırına daha fazla asker sevk etmek zorunda kalacağını söyledi.

Çoğu göçmenin sınırdan geçmek için çıktığı yolculuğun sonunda hayatını kaybettiğini belirten Trump ayrıca, yerli halkın göçmen akınlarından etkilendiğine vurgu yaparak, "Daha fazla askeri çağırmak zorunda kalacağım" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jamie Davis ise, Trump'ın sınıra asker gönderme açıklaması hakkında sorulan soruya, "Federal partnerlerimizi destekliyoruz" diye cevap verdi.

Pentagon şubat ayının başında yaptığı açıklamada, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırında 3 bin 500 asker daha konuşlandıracağını belirtmişti.

Pentagon, geçen kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru giden göçmen akınına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı.

Bakanlık, bölgede konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ocak ayınıın sonunda yaptığı açıklamada, askerlerin görev sürelerinin İç Güvenlik Bakanlığının talebi üzerine eylüle kadar uzatıldığını duyurmuş, askerlerin bir kısmı geri çekilmişti.

Kaynak: Reuters