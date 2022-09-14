Moderna'nın ürettiği iki değerli Spikevax COVID-19 takviye aşısı, sırasıyla orijinal SARS-CoV-2 türünü ve Omicron BA.1 varyantını hedefleyen iki bileşenden oluşuyor.

HSA'dan yapılan açıklamada, söz konusu takviye aşısının yalnızca orijinal SARS-CoV-2 türüne dayanan Moderna COVID-19 aşısının güncellenmiş bir versiyonu olduğu ifade edildi.

İki değerli takviye aşısına verilen geçici izinle birlikte, COVID-19 aşılarını olmuş 18 yaş ve üstü bireylerde söz konusu aşının güçlendirici olarak kullanılmasına izin verildi.

Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, Salı günü Parlamento'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın yeni iki değerli aşılarını ilaç şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde ülkeye getireceğini duyurmuştu.

İki değerli aşıların, hem COVID-19 ailesinden gelen hastalıkları hem de BA.4 ve BA.5 gibi Omicron varyantlarını hedef aldığı belirtiliyor.