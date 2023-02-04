Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi Direktörü Mauricio Tapia, "Maalesef, toplamda 13 kaybımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Biobio bölgesinde 11 kişi hayatını kaybetti. Düşen helikopterde ise Bolivya uyruklu pilot ile Şilili teknisyen öldü" dedi.

Şili Tarım Bakanı Esteban Valenzuela, yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahale etmekle görevli bir yangın söndürme helikopterinin düştüğünü aktardı.

Yerleşim alanları tehlikede

La Araucania, Biobio ve Nuble'de 50'den fazla orman yangınının sürdüğü ve şu ana kadar 45 bini aşkın hektar alanın kül oldu kaydedildi.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, yüzden fazla evin ise tamamen yandığı bilgisi paylaşıldı.

Orta ve güney bölgelerde "acil durum" ilan edildi

Ülkenin orta ve güney kesiminde devam eden şiddetli yangınlarda ordu mensuplarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Yoğun sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği güney bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere çıktı.

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in Patagonya'daki tatilini iptal ederek felaketin yaşandığı bölgeye gideceği öğrenilmişti.

Boric, orta ve güney bölgelerinde acil durum ilan edildiğini açıklamıştı.