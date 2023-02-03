Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi.

Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere başkent Santiago, Nunoa, MetroSur, La Granja, TilTil, Melipilla, El Monte, Talagante, Colina, Buin, Quilicura ve El Quisco gibi bölgelerde çıkan orman yangınları büyümeye devam ediyor.

Ulusal Ormancılık Kurumu'ndan (Conaf) yapılan açıklamada, Chillan şehri yakınlarında çıkan yangında 550 hektar, Nuble'de ise 200 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi.

Kırmızı alarm ilan edildi

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, Nuble ve Biobio bölgelerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurdu.

Başkent Santiago ve Şili'nin bazı bölgelerindeki 7 doğal park da yangın tehlikesi nedeniyle bakanlık talimatıyla geçici olarak kapatıldı. Nuble'de bazı kırsal bölgelerde halka tahliye çağrısı yapıldı