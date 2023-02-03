Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Sıfır bir Porsche yanlışlıkla onda biri fiyata satışa konuldu
Çin'de gerçek olamayacak kadar ucuz bir fiyata satışa çıkan lüks spor araba, alıcıların dikkatini çekti. Yinchuan kentindeki Porsche bayiliği, aracı yalnızca 124 bin yuan yani yaklaşık 18 bin 300 dolara satışa koydu. Fakat Porsche'nin Panamera modelinin başlangıç fiyatı aslında 148 bin dolar.
Alman araba üreticisinden bir sözcü BBC'ye, listelenen satış fiyatında ciddi bir hata yapıldığını ve anında değiştirildiğini söyledi:
"Satış süreci gereğince stokta yalnızca bir araç olduğu için, Yinchuan Porsche bayiliği online rezervasyon ücretini ödeyen ilk müşteriyle iletişime geçti ve uygun bir sonuca ulaşmak için müzakere edildi."
Bayilik ayrıca teklif veren herkesle görüşerek durumu açıkladı ve özür diledi.
Bazıları şirketin "sorumsuzca" davrandığını söylerken kimileri bunun iyi bir satış stratejisi olduğunu yazdı.
Porsche 20 seneden uzun süredir Çin'de araba satışı yapıyor.
Çin, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 6,2 milyar dolarlık satışla Porsche'nin küresel düzeydeki en büyük pazarı haline geldi.
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