Alman araba üreticisinden bir sözcü BBC'ye, listelenen satış fiyatında ciddi bir hata yapıldığını ve anında değiştirildiğini söyledi:

"Satış süreci gereğince stokta yalnızca bir araç olduğu için, Yinchuan Porsche bayiliği online rezervasyon ücretini ödeyen ilk müşteriyle iletişime geçti ve uygun bir sonuca ulaşmak için müzakere edildi."

Bayilik ayrıca teklif veren herkesle görüşerek durumu açıkladı ve özür diledi.

Bazıları şirketin "sorumsuzca" davrandığını söylerken kimileri bunun iyi bir satış stratejisi olduğunu yazdı.

Porsche 20 seneden uzun süredir Çin'de araba satışı yapıyor.

Çin, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 6,2 milyar dolarlık satışla Porsche'nin küresel düzeydeki en büyük pazarı haline geldi.