Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da maske kullanma zorunluluğunda esnetmeye gidildi
İspanya'da COVID-19 salgınından dolayı Mayıs 2020'den bu yana uygulanan maske kullanımı, gelecek haftadan itibaren hastane, sağlık merkezi ve eczaneler dışında zorunlu olmaktan çıkarılacak.
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, gözlükçüler, dişçiler ve ortopedi uzmanlarında halen geçerli olan maske kullanımının, 7 Şubat'ta Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararla zorunlu olmaktan çıkarılacağını duyurdu.
Bakanlık, maske kullanımının hastane, sağlık merkezi ve eczaneler de zorunlu olmaya devam edeceğini, yaşlı bakım evlerinde ise sadece yaşlılara hemşirelerin müdahale etmesi ya da dışarıdan ziyaretçi gelmesi durumunda maske takılmasının zorunlu olacağını duyurdu.
İspanya'da COVID-19 salgınının başlamasından bu yana resmi verilere göre, yaklaşık 14 milyon vaka tespit edilirken 118 bin kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: İspanya Koronavirüs
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