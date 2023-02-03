ANSA haber ajansı, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları Sicilya'nın güneyinde yer alan Lampedusa'daki ana limana götürdüğünü söyledi.

İtalyan yetkililer, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan insanların ana giriş noktalarından biri olan Lampedusa'ya 3 farklı tekneden 156 kişiyi taşıdı.

İtalya , Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerde bir artışla karşı karşıya.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021'de 67 bin 477 ve 2020'de 34 bin 154 ile karşılaştırıldığında, 2022'de yaklaşık 105 bin 140 göçmen deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı.

Birleşmiş Milletler, 2022'de Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaklaşık bin 400 göçmenin öldüğünü tahmin ediyor.