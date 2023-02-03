Belçika ordusu, yaklaşık 10 yıl önce paletli ağır tankları artık kullanmama kararı aldı ve kara unsurlarındaki Leopard 1 tanklarını "operasyonel olmadıkları" gerekçesiyle emekliye ayırdı. Bunun üzerine tanklar şu anda adı OIP Land Systems olan Belçikalı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirkete geçti.

Ukrayna'da Rusya ile savaşın patlak vermesi üzerine Batılı ülkeler Ukrayna'ya yardımlarını artırırken bir süre önce bu ülkeye tank gönderilmesi söz konusu oldu. Belçika hükümeti de aynı şeyi yapmayı planladı ancak bunun için Belçika'nın elinde hiç tank bulunmuyordu.

Bunun üzerine emekli edilen tanklar hükümetin gündemine geldi. Tankların şu anda sahibi olan ve Fransa sınırı yakınındaki Tournai kentinde devasa hangarlarda tutan OIP şirketiyle Belçika hükümeti arasındaki ilginç polemik de bundan sonra ortaya çıktı ve basına yansıdı.

Tanklar için fahiş fiyat suçlaması

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Bel-RTL radyosuna yaptığı açıklamada, şirketin tankları birkaç yıl önce tanesi 10 bin ila 15 bin euro civarında bir tutardan satın aldığını, şimdi ise fahiş karlarla satmak istediğini söyledi.

Dedonder, "Geri almamızı engelleyecek bir şey yok ama bunlar çalışır halde değil. Bunlara mantıksız fiyatlar verecek halimiz yok. Şu anda fahiş fiyatlar isteyen Belçikalı şirketler var" dedi.

Ukrayna'ya kapsamlı askeri yardımda bulunacaklarını belirten Dedonder, bu yardım paketinde tank bulunmadığını ifade etti.

Fahiş fiyat suçlamasına tepki

Fahiş fiyat istemekle suçlanan, tankların tanesine 500 bin euro istediği iddia edilen OIP Land Systems Üst Yöneticisi (CEO) ise bu iddialara tepki gösterdi.

AA muhabirinin Tournai'deki hangarda konuştuğu CEO Freddy Versluys, kendisinin açgözlü bir "silah tüccarı" gibi gösterildiğini, yıllardır bu sektöre yatırım yaparak bir iş modeli oluşturduklarını söyledi.

"Şu anda hükümetle bazı görüşmeler yaptığımız doğru" diyen Versluys, görüşmelerin detayı hakkında bilgi vermedi. Ancak sadece askeri araçların tutulduğu hangarların maliyetinin bile yılda 2,5 milyon euro olduğunu, tankları modernize etmek için yatırım gerektiğini, dolayısıyla bütün bunların yüksek maliyet oluşturduğunu aktardı.

"Tanklar, Ukrayna'da kullanılabilir"

Versluys'un şirketinin depolarında bir kısmı paletli ağır tank olmak üzere yaklaşık 400 zırhlı araç yıllardır bekliyor.

Bunlar arasında Belçika ve Avusturya silahlı kuvvetlerinden yıllar önce emekliye ayrılan Leopard 1, Gepard ve SK-105 tipi tanklar, savaş araçları geniş yer tutuyor. Amerikan yapımı 150 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı da hangarlarda tutuluyor.

Şirketinin 400 zırhlı aracın yarısını yeniden işler hale getirebileceğini belirten Versluys, "Bunlar Ukrayna'da muharebede kullanılabilir" dedi.

İhracat izni şart

Ukraynalı bazı iş adamlarıyla askeri araçların bulunduğu depoyu da gezen Versluys, tankları Ukrayna'ya gönderebilmek için Belçika'nın yanı sıra üretici ülkeler Almanya ve Avusturya'nın vereceği ihracat iznine ihtiyaç duyuyor.

Versluys, "Şu anda ihracat izinlerini bekliyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse kısa sürede bu araçları hazır hale getirerek göndermek için yeterli endüstriyel kapasitem yok. Bu nedenle uluslararası işbirliği arayışındayım. Daha büyük şirketlerle ve örneğin İngiltere hükümetiyle işbirliği yapmak istiyorum" dedi.

Şirket daha önce de Ukrayna'ya zırhlı araç gönderdi. Versluys, geçen yıl ellerindeki Amerikan yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcılardan 48'ini İngiltere hükümetinin yardımıyla Ukrayna'ya gönderdiklerini aktardı.

Versluys, "İngiltere 2 aylığına buraya 12 kişi gönderdi. Bu iki ay içinde telsizler, antenler gibi malzemelerle tamamen yenileyerek 48 zırhlı aracı hazırladık. Şu anda bunlar Ukrayna'daki savaşta kullanılıyor" şeklinde konuştu.