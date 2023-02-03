Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentine bağlı Bıturatic köyündeki caminin renovasyon sonrası açılış törenine TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Trablusşam Müftüsü Muhammed Tarık İmam, idari yetkililer ve köy sakinleri katıldı.

TİKA Koordinatörü Gez, tarihi caminin aslına uygun taş yapı mimarisi korunarak restore edildiğini söyledi.

Bıturatic'in Osmanlı bürokrasisinde görev alan çok sayıda paşa ve kadı yetiştiren bir yerleşim olduğunu belirten Gez, "20 yüzyılın başında Abdülhamid Han’ın armağanı olarak yapılan cami 70 yıldır metruk haldeydi." dedi.

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde (1876-1909), Lübnan'da 33 yıl boyunca, eğitim, ulaşım, sağlık ve altyapı alanlarında birçok proje hayata geçirildi.