Şili’de geçtiğimiz haftalarda ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

[Şili'deki protestolar metro istasyonlarından başladı. Fotoğraf: Reuters]

Şili İçişleri Bakanı Andres Chadwick’in, olayların başında, toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı Devlet Güvenlik Kanunu'nun işleme konulduğunu açıklaması ise protestoları durdurmaya yetmedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bunun üzerine Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera halka sükunet çağrısı yaparak, "Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Ancak Pinera’nın çağrısı da halkta pek ilgi uyandırmamışa benziyordu. Zira ülkenin birçok bölgesinde protestolar sürüyor, ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyordu.

[Fotoğraf: Reuters]

Pinera halktan özür diledi

Sebastian Pinera, yaptığı çağrının halkta karşılık bulmaması üzerine, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda’da düzenlediği basın toplantısında, talepleri göz önüne aldığını ve bir dizi ekonomik yardım planının hayata geçirileceğini açıkladı.

[Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera. Fotoğraf: AFP]

Pinera, şunları kaydetti:

"Halkın meşru ihtiyaçları ve sosyal talepleri karşısında Şilililerin bize vermek istediği mesajı alçak gönüllülükle ve net bir şekilde aldık. Yıllardır sorunların yığıldığı ve biz de dahil çeşitli hükümetlerin bu durumun büyüklüğünü idrak edemediği doğrudur. Bu konuda ileri görüşlü olamadığımızı kabul ediyor ve bu nedenle özür diliyorum."

BM'den inceleme kararı

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki insan hakları ihlallerini izlemek için bir misyon göndereceğini açıkladı.

Bachelet, ülkesindeki olaylar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Krizi en başından beri takip ettikten sonra Şili'deki insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek için bir misyon göndermeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

Having monitored the crisis in #Chile since it began, I have decided to send a verification mission to examine the allegations of #HumanRights violations. Parliamentarians and the Government have both expressed a desire for a @UNHumanRights mission.