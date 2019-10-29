Dünya
Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim 2019 Salı 09:53 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 10:17
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.
[Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da törene katıldı. AA]
Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.
Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Özoral ve beraberindekiler daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.
Kaynak: AA
Etiketler: cumhuriyet bayramı Bakü Türk Şehitliği Azerbaycan 29 ekim