ABD basını, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğü operasyonda terör örgütü PKK/PYD'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin sahada ABD askerlerine destek verdiğini yazdı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ise, Amerikan medyasında çıkan haberleri yalanladı, Bağdadi'nin öldüğü operasyonun ABD askerleri tarafından icra edildiğini açıkladı.

Milley, operasyonun kara ve hava unsurlarının Amerikan askerlerinden oluştuğunu, dışarıdan sadece istihbarat desteği aldıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Bağdadi'nin ölmesine karşın Suriye'de durumun hala karmaşık olduğunu söyledi.

Suriye'de her sorunu çözen polis gücü olmak gibi bir amaca sahip olmadıklarını dile getiren Esper, amaçlarının DEAŞ'ı kalıcı olarak yok etmek olduğunu savundu.

Esper, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını DEAŞ'tan korumak için asker bırakacaklarını ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen O'Brien da Suriye Demokratik Güçleri'nin petrol gelirine ihtiyaç duyduğunu ve kendilerinin bu petrol sahalarını koruyacağını söyledi.

DEAŞ sözcüsü öldürüldü

Bağdadi'nin ölümüne ilişkin ardı ardına açıklamalar yapılırken DEAŞ'lı teröristlere ilişkin bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığından geldi.

Adı açıklanmayan bir dışişleri yetkilisi, DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in Suriye'nin Cerablus şehri yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

