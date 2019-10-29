Dünya
Irak'ta polis protestoculara ateş açtı: 18 ölü, 800'den fazla yaralı29 Ekim 2019 Salı 09:21 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 11:46
Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin açıkladığı reform paketi de göstericilerin öfkesini dindirmedi. Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde şiddet tırmandı.
Kerbela'da polis göstericilere ateş açtı. 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı ve orantısız güç kullandığını açıkladı.
Ekim ayı boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi buldu.
Kaynak: TRT Haber