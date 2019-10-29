Dünya
Çin'de otopark inşaatı çöktü: 8 ölü29 Ekim 2019 Salı 06:15 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 06:20
Çin'in güneybatısında Guicou eyaletinde inşaat halindeki bir otoparkın çökmesi sonucu 8 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guicou'a bağlı Guiyang kentinin Guişanhu bölgesinde inşaat halindeki bir yer altı otoparkı çöktü.
Kaza anında 14 işçinin çalıştığı alanda, 10 işçi göçük altında kaldı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında iki işçi yaralı olarak kurtarılırken, 8 işçinin cesetlerine ulaşıldı.
Yerel hükümet inşaatın çökme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: çin Guicou otopark inşaatı Şinhua ajansı