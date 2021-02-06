Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de göstericiler belediye binasını ateşe verdi
[Fotoğraf: AFP]
Şili'de geçimini trafik ışıklarında yaptığı gösterilerle sağlayan jonglörün, kimlik kontrolüne direnmesi sonucu polis kurşunuyla can vermesi nedeniyle başlayan protestolarda belediye binası yakıldı.
Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Los Rios bölgesine bağlı Panguipulli şehrinde jonglörün ölümünün ardından başlayan protestolarda Panguipulli Belediye binası ateşe verildi.
Şehirde gün içinde devam eden protestolarda da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında ufak çaplı arbedeler yaşandı.
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