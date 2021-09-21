Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili, 6,4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Şili'nin Bio Bio bölgesine bağlı Arauco şehri açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 12,5 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Arauco şehrinin 81 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Tsunami uyarısı yapılmadı
Denizde meydana gelen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Şili, "Ateş Çemberi"nde yer alıyor
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
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