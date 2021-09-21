Amerikan, roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'a twitter hesabından tepki gösterdi.

Bir takipçisi Musk'a, SpaceX'in astronotsuz ilk uzay aracıyla gerçekleştirdiği başarılı uçuşun ABD Başkanı tarafından neden tebrik edilmediğini sordu.

"Biden hala uyuyor"

Musk da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde Biden için kullandığı "Uykucu Joe" lakabına göndermede bulunarak, "Biden hala uyuyor." dedi.

SpaceX, uzay yolculuğu tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, içinde astronot olmayan ve tamamı sivillerden oluşan 4 kişiyi taşıyan roketi uzaya göndermişti.

"Esinlenme4" misyonu kapsamında dünya yörüngesinde 3 gün geçiren ekip pazar günü dünyaya dönmüştü.