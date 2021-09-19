Amerikan SpaceX şirketinin Esinleme-4 göreviyle uzaya gittiler. 3 gün yörüngede kaldılar.

Tamamı sivillerden oluşan ekip tarihi uzay yolculuğunu tamamladı ve gezegene döndü. Sevinç çığlıkları ve alkışlarla karşılanan uzay yolcuları paraşütle Florida açıklarına iniş yaptı.

İçinde astronot olmayan ekip gezegene 576 kilometre mesafede 3 gün geçirdi, bilimsel deneyler yaptı.

51 yaşındaki öğretmen de yolculuğa katıldı

Uzay yolculuğunun masraflarını 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman karşıladı ve kendisi de yolculuğa katıldı. 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu, uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni de uzay yolculuğuna katıldı.

Uzay turizmi için önemli adım

Dördüncü sivil ise, kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanıydı. 4 kişi, "profesyonel bir astronot olmadan yörüngede kalan ilk ekip" olarak tarihe geçti. Tarihi yolculuk, uzay turizminin canlandırılması adına önemli görülüyor.