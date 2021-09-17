Gebze Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'e ait hangarda "Sancak"ın montajının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi amacıyla kullanılacak şirketin "ilk" İHA'sı Sancak'ın, 30 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarılarak, "Yalın tasarımı sayesinde iki kişi 30 dakikada demonte ve monte hale getirebiliyor. Gövde tasarımı hafif ve kanat açıklığı değiştirilebileceğinden ekstra menzil sağlıyor" ifadesine yer verildi.

"GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor"

"Sancak"ın, milli bayrak ile İngiltere hava sahasında uçan "ilk" sivil İHA olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada şu şekilde:

"5 metre kanat açıklığına sahip Sancak V-47, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS-National Health Service) adına ülkenin en ücra köşelerine kemoterapi ilaçları ve Kovid-19 test kitlerinin taşınmasında kullanılıyor. Fly Bvlos Technology'nin kurucusu Kamil Demirkapu, İngiliz ortağı Flyby Technology'nin kurucusu Jon Parker ile NHS'in projelerinde saha çalışmalarını beraber yürütüyor. BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) sistemi ile Sancak, GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor. GTÜ Dronepark'taki sivil İHA çalışmaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da yakından takip ediliyor."