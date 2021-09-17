Türkiye'de spor alanında ulaşılmak istenen temel amaçlar doğrultusunda spor bilimleri çalışmalarına daha bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması, bu kapsamda nitelikli bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi önem taşıyor.

Bu çerçevede TÜBİTAK; Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "Spor Araştırmaları" başlıklı özel bir çağrıya çıktı.

Çağrıyla spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, mevcut durum ve sorunların kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflendi.

Sunulacak proje önerilerinde ele alınacak araştırma konularında, dünyada geliştirilen uygulama örnekleri ve modellerin eleştirel bir analizi yapılarak Türkiye için uygulanabilirliğinin de derinlemesine tartışılması bekleniyor.

Spor sektöründe istihdam olanakları araştırılabilecek

Bu kapsamda, spor eğitimi, sporda istihdam, spor ve sağlık, sporda şiddetin önlenmesi, spor yönetimi ve politikası, e-sporun etkileri, spor antrenman ve rehabilitasyon teknolojileri gibi birçok konuda araştırma projeleri sunulabilecek.

Antrenör ve spor elemanlarının eğitiminde uluslararası entegrasyon ve iş birliğiyle sporcu yetiştirilmesinde ölçüm, istatistik ve dijital destek programlarının geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik araştırmalar desteklenebilecek.

Sporcu ve takım performansının geliştirilmesine yönelik yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik, giyilebilir teknolojiler gibi çok disiplinli araştırmalar, fiziksel aktivite ve sporla ilgili çevrim içi uygulamalara yönelik araştırmalar ile antrenörlerin performans ve verimliliğinin ölçme ve değerlendirilmesine yönelik araştırmalar çağrıya konu olabilecek.

Türkiye'de spor sektöründe mevcut istihdam olanakları ve istihdamda ihtiyaç duyulan beşeri kaynak özellikleri araştırma konusu olarak seçilebilecek.

Spor teknolojileri geliştirilebilecek

Sporun birey ve toplum yaşamındaki gerekliliğine, düzenli spor yapma alışkanlığıyla sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar, sporun sağlık harcamaları üzerindeki etkisine yönelik araştırmalarla sporcunun psikolojik iyi oluşunu, motivasyonunu ve performansını artırmaya ya da bunları olumsuz yönde etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik araştırmalar da çağrı kapsamında desteklenebilecek.

Spor yaralanmalarında kullanılacak malzemelerin üretimi, spor ekonomisi, yönetimi ve pazarlaması konularında araştırmalar, Türkiye'de sporda sponsorluğun mevcut durumu ve yaygınlaştırılmasına yönelik başlıklar destek kapsamında bulunuyor.

Çevrim içi rekabetçi oyunların bilişsel, sosyal, kültürel, duygusal etkileri, e-sporun ekonomik, finansal ve ticari boyutları, e-spor ve simülasyonların eğitim ve öğretimde kullanılmasına yönelik araştırmalara da destek verilebilecek.

Öte yandan spor antrenman ve rehabilitasyon teknolojileriyle sporcular için ilgili standartlara uygun olacak şekilde daha dayanıklı, daha hafif, daha güvenli, daha kullanışlı ve kolay erişilebilir spor araç ve gereçlerinin geliştirilmesi destek kapsamında araştırılabilecek.

12 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek

720 bin lira destek üst limitine sahip çağrıya çevrim içi başvuru ve e-imza süreci 12 Kasım'a kadar tamamlanabilecek. Proje süreleri azami 24 ay olabilecek.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgelere TÜBİTAK'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.