Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek şampiyona pazar günü sona erecek.

Şampiyonada 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak. Müsabakalara 15 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek.

Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak iki gün boyunca okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek.