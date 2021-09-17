Ampute Milli Takımı yarı finalde
Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlandı.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.
49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0
Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.
Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.
YARI FİNALDEYİZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 17, 2021
Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırıyor! pic.twitter.com/SBcVetyp30