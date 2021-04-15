Suriye'de de varlık gösteren ancak özellikle Irak'ta eylemlerde bulunan Şii milis gücü Haşdi Şabi örgütü bir kere daha gündemde.

Haşdi Şabi, Türkçe adıyla 'Halk Seferberlik Güçleri'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor.

Örgüt, DEAŞ terör örgütünün Irak'ta 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak'ın Şii dini lideri Ayetullah Sistani'nin fetvası sonrası kuruldu. Sistani'nin çağrısıyla farklı milis güçleri Haşdi Şabi çatısı altında toplandı.

Ağır insan hakları ihlali eleştirileri aldı

Halkın önemli bir bölümünün desteğini kazanan örgüt ağır insan hakları ihlali eleştirileri de aldı.

Bunlardan biri 2015'te Sünnilerin yoğun yaşadığı Tikrit'in terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı operasyondu.

Emir komuta zincirine uymayarak kendi başına hareket etmeyi tercih etti

Dönemin başbakanı Haydar El İbadi, ABD’nin baskıları neticesinde, Haşdi Şabi’nin devletin kontrolü dışında hareket etmesini engellemeye yönelik adımlar attı. Resmi olarak tanınan Haşdi Şabi, bağımsız bir birim olarak Irak güvenlik sisteminin bir parçası haline getirildi.

Bölgede asker ve polis kontrolü dışında hareket eden örgüt, emir komuta zincirine uymayarak kendi başına hareket etmeyi tercih etti.

İran ile de güçlü bir ilişkisi var

Örgütün İran ile güçlü bir ilişkisi var. Haşdi Şabi bünyesindeki milislerin büyük bölümünün İran Devrim Muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığı biliniyor.

On binlerce silahlı gücü olan örgüt, şimdi ABD ile Irak hükümeti arasında gerilimin en önemli sebeplerinden.

Örgüte bağlı gruplar defalarca Irak'ta uluslararası koalisyona bağlı nakliye araçlarına saldırdı, ABD üslerini hedef aldı. Saldırılar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma açılmasına rağmen soruşturmaların hiç biri tamamlanmıyor.

ABD'nin en büyük darbesi Kasım Süleymani

Örgüte karşı ABD'nin son dönemdeki en büyük darbesi Bağdat Havalimanı'na yönelik 3 Ocak 2020'de düzenlediği saldırı oldu.

Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldü.

Tüm koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasını istiyorlar

Bu saldırının ardından Haşdi Şabi, ABD üslerine saldırılarını artırdı. Örgüt, ABD dahil tüm koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasını istiyor.

Kurulduğu günden bu yana varlığını artıran örgütün, bölge için büyüyen bir tehlike olduğu değerlendiriliyor.