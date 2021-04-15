BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, COVID-19'un son haftalarda Yemen'e hızla döndüğünü söyledi.

Lowcock, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de son 6 haftada yeni dalga nedeniyle vaka sayılarının iki kattan fazla arttığına dikkati çekti.

Hastanelerin çok sayıda kişiyi geri göndermek zorunda kaldığını söyleyen Lowcock, kıtlık riski ile de karşı karşıya olan Yemen'de virüsün hızla yayılmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

Lowcock, Yemen'de felaketin önüne geçilmesi için taraflara savaşa son verme, insani erişim ve yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Marib'de çatışmalar tehlikeli tırmanışa geçti

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de Marib kentinin çatışmaların merkezi olmayı sürdürdüğünü ve bu çatışmaların, savaşın tehlikeli bir tırmanışa geçtiğine işaret ettiğini belirtti.

Griffiths, Husilerin geçen hafta Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı ve balistik füze saldırılarının ise son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.