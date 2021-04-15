Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabette sular durulmuyor. Washington yönetimi Pekin'e yönelik yaptırım üzerine yaptırım kararı alırken, Çin'in faaliyetleriyle ilgili soruşturmalar da hızlandırıldı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve FBI Direktörlerinin yanı sıra üst düzey istihbarat yetkilileri, Çin hükümetiyle bağlantılı soruşturmaları ele aldı.

FBI Başkanı Christopher Wray, Çin hükümeti ile ilgili 2 binden fazla soruşturma yürüttüklerini söyledi. Wray, buna ek olarak her 10 saatte bir yeni soruşturma açıldığını ifade etti.

ABD'nin ekonomik güvenliğine ve demokratik ideallerine karşı hiçbir ülkenin "Çin'den daha fazla tehdit oluşturmadığını" vurgulayan Wray, Pekin’in ABD kurumlarını etkileme becerisinin "derin, geniş ve kalıcı" olduğunu savundu.

Christopher Wray, Çin hükümetinin yurtdışında yaşayan Çin kökenli kişileri "tehdit, taciz ve şantaj" aracı olarak kullandığını, bu kapsamda ABD topraklarında yasadışı güvenlik takibi yaptığını da iddia etti.