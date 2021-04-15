TİKA Filistin Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ablukanın gölgesinde yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele eden fakir ailelerin ramazan ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda dağıtılan kolilerde, ay çiçek yağı, zeytin yağı, pirinç, bakla, mercimek, kuru fasulye, firik, makarna ve çay gibi gıda ürünlerinin bulunduğu aktarıldı.

14 bin aileye gıda kolisi verilecek

Açıklamada ayrıca ramazan boyunca Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14 bin aileye gıda kolisi, 7 bin kişiye de iftar verileceği kaydedildi.

Halkın yarısı fakirlik sorunu yaşıyor

İsrail'in 2006'dan beri uyguladığı abluka ve COVID-19 nedeniyle Gazze'deki ekonomik durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve halkın yarısı fakirlik sorunu yaşıyor.

TİKA, Filistin'de yüzlerce projeyi hayata geçirdi

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.