11 Eylül 2001'de ABD'de 4 yolcu uçağı kaçırıldı. Uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e, biri de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak F-16'lar tarafından düşürüldü.

3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıları, terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin üstlendi.

ABD'nin 11 Eylül saldırılarına ilk cevabı, Afganistan'a girmek oldu. Taliban'dan bin Ladin'in iadesi istendi. Talep reddedilince dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan'ı işgal ederek Taliban rejimini devirdi.

Bitmeyen savaşın kurbanı siviller

Afganistan, o günden bu yana savaş ve terör saldırıları ile anılıyor.

İşgalin ardından, 50 binin üzerinde sivil ve yaklaşık 2 bin 400 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Bin Ladin, Obama döneminde öldürüldü

Bush'un ardından ABD başkanlığına gelen Barack Obama, Amerikan askerlerinin bir kısmını Afganistan'dan çekti.

El Kaide lideri Usame bin Ladin, 2011'de Obama döneminde öldürüldü.

ABD liderliğindeki NATO güçlerinin Afganistan'daki savaş misyonu 2014'te resmen sona erdi. 13 bin 500 yabancı asker, Afgan güçlerine eğitim, danışma ve yardım hizmeti vermek için ülkede kaldı.

Trump döneminde Taliban'la Doha'da anlaşma imzalandı

Obama'dan sonra göreve gelen Donald Trump, Afganistan'ın işgalinin hata olduğunu, Amerikan askerlerini geri çekmek istediğini dile getirdi.

Trump yönetimi, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzaladı. ABD, askerlerini çekme, Taliban da yabancı güçlere saldırmama taahhüdünde bulundu.

ABD Afganistan’dan çekiliyor

Yıllar süren işgal sürecinin ardından ABD Afganistan'dan çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıldönümü olan 11 Eylül 2021'e kadar çekilmenin tamamlanacağını söyledi.

