ABD'de can kaybı 565 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 912 arttı. Toplam can kaybı 564 bin 387'ye çıktı.
ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 75 bin 739 artarak 31 milyon 423 bin 436'ya yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 912 artarak 564 bin 387 oldu.
California, 3 milyon 708 binden fazla vaka ve 60 bin 717 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 840 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 141 binden fazla vakayla Florida izledi.
123 milyondan fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı
ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 123 milyondan fazla kişiye ilk doz, 76 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 74 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 673 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.
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