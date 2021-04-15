İngiltere'nin Mansfield kentindeki Baily Bakımevi’nde kalan Mary, COVID-19 nedeniyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

90'lı yaşlarda olduğu belirtilen çiftin aylar sonraki ilk buluşması kameralara yansıdı.

İngiltere'de pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından altı kişiye kadar buluşmalar serbest bırakıldı.

Açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlarda da kısıtlamalar kaldırıldı.