Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
COVID-19'un ayırdığı 90'lık çift aylar sonra buluştu
İngiltere’de Baily Bakımevi'nde kalan Mary, koronavirüs sebebiyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.
İngiltere'nin Mansfield kentindeki Baily Bakımevi’nde kalan Mary, COVID-19 nedeniyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.
90'lı yaşlarda olduğu belirtilen çiftin aylar sonraki ilk buluşması kameralara yansıdı.
İngiltere'de pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından altı kişiye kadar buluşmalar serbest bırakıldı.
Açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlarda da kısıtlamalar kaldırıldı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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