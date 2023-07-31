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Dünya
Sky News 31.07.2023 08:20

Sıcaktan bunalan ayı serinlemek için jakuziye girdi

ABD'de sıcaktan bunalan ayı, serinlemek için bir evin arka bahçesindeki jakuziye girdi.

ABD'nin California Eyaleti sıcakla boğuşurken, Burbank kentindeki bir evin bahçesine giren ayı, serinlemek için jakuziye girdi.

Kısa bir banyodan sonra ayı duvarın üzerinden tırmanarak ağaca doğru yöneldi.

Polis, Los Angeles'ın yaklaşık 16 km kuzeyinde, Verdugo Dağları yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki evde yaşanan olayın videosu yayınladı.

Burbank Polis Departmanı, ev sahiplerini ayılardan uzak durmaları ve hayvanları mülklerine yaklaşmaktan caydırmak için tüm çöp ve yiyecekleri kilitli tutmaları konusunda uyardı. 

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Sıcaktan bunalan ayı serinlemek için jakuziye girdi
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