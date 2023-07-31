Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 31.07.2023 06:46

Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı

Elon Musk'ın sosyal ağının yeni logosu, San Francisco binasının bulunduğu mahallede parlaklığı nedeniyle şikayetlere yol açtı ve bina müfettişlerini harekete geçirdi.

Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı

Elon Musk geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın adını ve logosunu X ile değiştirdi.

Ardından San Fransisco'daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikti.

Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri bu görüntüden memnun değil.

İnsanlar hafta sonu dev X'in parıldayan, titreşen ve yanıp sönen videosunu kaydetti ve sosyal medyadan şikayetkerini paylaştı.

Bölgede yaşayanların belediye yetkililerine şikayette bulunduğu açıklandı.

San Francisco'nun yapı müfettişleri bunun kurallara aykırı olabileceğini söyledi.

Raporda, şirket temsilcilerinin logoyu incelemek isteyen yetkililerin çatıya erişimini iki kez engellediği ancak bir Twitter temsilcisinin logonun geçici olarak kullanıldığını söylediği belirtildi.

ETİKETLER
Twitter Elon Musk Sosyal Medya ABD
Sıradaki Haber
Avustralya eyaleti yeni evlerde gazı yasaklıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:23
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
08:03
İzmir'de işçiler greve gitti, metro ve tramvay seferleri durdu
07:44
İstanbul'da 2 katlı metruk binada yangın: Küle döndü
07:44
Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 ölü
07:39
Jurassic deniz kaplumbağasının en eksiksiz fosili bulundu
07:24
Denizli'de mevlitte tavuk pilav yiyen 90 kişi hastanelik oldu
Kanada yanıyor: 613 yangın kontrolden çıktı, 30 milyon dönüm arazi küle döndü
Kanada yanıyor: 613 yangın kontrolden çıktı, 30 milyon dönüm arazi küle döndü
FOTO FOKUS
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ