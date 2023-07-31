Avustralya eyaleti yeni evlerde gazı yasaklıyor

Tedbir, emisyonları azaltmayı ve enerji faturalarını düşürmeyi amaçlayan bir devlet programının parçası.

Gaz sektörünün eyaletin sera gazı emisyonlarının yüzde 17'sini oluşturduğu açıklandı.

D'Ambrosio yaptığı açıklamada, "Gaz bağımlılığımızı azaltmak, 2045'e kadar net sıfır olan iddialı emisyon azaltma hedefimize ulaşmak ve daha fazla Victorialıyı faturalarında tasarruf sağlayacak daha verimli elektrikli cihazlara yönlendirmek kritik öneme sahip" dedi.

Yeni gereksinimler, konutlar, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere henüz tasarım aşamasına ulaşmamış tüm yeni kamu binaları için geçerli olacak.

Güneydoğu Avustralya eyaletinin, bölgeye uzun süredir yakıt sağlayan Exxon Mobil tarafından işletilen açık deniz sahalarındaki üretim düşüşü nedeniyle önümüzdeki yıllarda gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Reuters tarafından görülen Avustralya Petrol Üretim ve Arama Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni evler kömür bazlı elektrik şebekesine bağlı olacağından, yaklaşan yasağın emisyon azaltma sorunlarını çözmesi beklenmiyor.

Büyük ölçüde kömüre bağımlı olan Victoria'da, elektrik üretiminin eyaletin karbon emisyonlarının yaklaşık yarısını oluşturduğu açıklandı.

İcra Kurulu Başkanı Samantha McCulloch, "Victoria Hükümeti, gaz fiyatlarını düşürmenin en iyi yolunun daha fazla gaz arzına yatırım yapmak olduğu gerçeğini göz ardı ederken, sınırlı iklim yararı için tüketicilerin seçimini elinden alıyor." dedi.